Spotify оголосила про скорочення 6% співробітників

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Музична платформа Spotify оголосила, що скорочує 6% працівників по всьому світу — це майже 600 робочих місць.

Про це повідомляє Associated Press.

У зверненні до колективу генеральний директор Даніель Ек заявив про реструктуризацію. Окрім звільнень, вона передбачає кадрові перестановки в керівництві.

За його словами, операційні витрати компанії торік зросли вдвічі більше, ніж прибутки.

Ек не назвав фактичної кількості працівників, на яких чекає скорочення, але в останньому квартальному звіті компанії йшлося, що у Spotify працюють 9 808 людей. Це означає, що незабаром звільнять приблизно 600 із них.