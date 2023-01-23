САП оскаржуватиме рішення суду у справі Коболєва. Його залишили на свободі

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Simon Dawson / Bloomberg via Getty Images

Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржить рішення Вищого антикорупційного суду, який відмовився брати під варту ексголову правління «Нафтогазу» Андрія Коболєва.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

Прокурор вважає рішення суду необґрунтованим і незаконним.

«Незастосування запобіжного заходу може негативно вплинути на подальше розслідування. Крім того, існують ризики того, що підозрюваний може покинути країну або перешкоджати слідству», — вважають у прокуратурі.

Національне антикорупційне бюро підозрює Коболєва в незаконному отриманні премії на понад 260 мільйонів гривень.