Космічний телескоп Hubble сфотографував яскраві змінні зірки в Туманності Оріону
- Автор:
- Софія Телішевська
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Космічний телескоп NASA/ESA Hubble сфотографував змінну зірку V 372 Orionis та її невеликого компаньйона, які розташовані в Туманності Оріону.
Про це повідомляє обсерваторія Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA).
Обидві зірки розташовані в Туманності Оріону — колосальній області зореутворення, що розташована приблизно за 1 450 світлових років від Землі.
Змінні Оріону часто асоціюють із дифузними туманностями, тобто вони випромінють світло.
Ці молоді зірки відчувають певні проблеми росту, які астрономи бачать як нерегулярні коливання світла.
- Телескоп Hubble вивели на орбіту 24 квітня 1990 року, відтоді він надсилає на Землю мільйони унікальних знімків. На початку 2000-х телескоп кілька разів проходив обслуговування.
- Компанія SpaceX Ілона Маска та NASA планують дослідити, як за допомогою капсули Dragon підвищити орбітальну висоту космічного телескопа Hubble. Це може продовжити термін його служби.