Премʼєр Польщі: Ми попросимо в Німеччини дозвіл на передачу Leopard, але навіть у разі відмови все одно віддамо Україні танки
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
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Reuters
Премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна відправить формальний запит Німеччині на дозвіл про передачу Україні танків Leopard. Але навіть у разі відмови все одно їх віддасть.
Про це пише TVN24.
За його словами, формальний запит, який відправлять до Німеччини, — це другорядне питання. Однак нещодавня заява очільниці МЗС Німеччині додає «іскру надії».
«У них є понад 350 активних Leopard і близько 200 на зберіганні. Вони дійсно можуть допомогти Україні, яка сьогодні бореться. Ця боротьба також означає боротьбу за безпеку, за мир у Європі», — додав він.
На запитання, чи Польща вже звернулася до Німеччини по дозвіл на відправку, Моравецький відповів, що його країна відправить цей запит.
«Навіть якщо ми в підсумку не отримаємо цієї згоди, в рамках невеликої коаліції — навіть якщо в ній не буде німців — ми все одно передамо танки разом з іншими в Україну. Умовою для нас є створення хоча б такої маленької коаліції держав на даний момент», — сказав він.
- 20 січня на авіабазі «Рамштайн» у Німеччині відбулося восьме засідання Контактної групи з питань оборони України. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що західні союзники на зустрічі у форматі «Рамштайн» поки не дійшли згоди щодо надання Україні основних бойових танків Leopard 2. За його словами, Німеччина не блокує це рішення.
- Водночас міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що українських військових уже почнуть навчати керувати танками Leopard. Це означає, що тільки-но ухвалять політичне рішення про поставки, українська армія зможе одразу використовувати ці танки.
- Речник Білого дому з питань національної безпеки і оборони Джон Кірбі заявив, що в питанні надання танків Leopard Україні Німеччина проходить через «свій власний процес». За його словами, Сполучені Штати не тиснуть на німців.
- За даними Business Insider, ексміністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт перед відставкою заборонила інвентаризацію танків Бундесверу, аби відтермінувати відповідь уряду щодо постачання Україні танків Leopard.