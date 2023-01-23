Міністр оборони Резніков: Наступне засідання у форматі «Рамштайн» проведуть у лютому

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Getty Images / «Бабель»

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що наступне засідання групи союзників щодо допомоги Україні у форматі «Рамштайн» відбудеться в лютому. Це буде девʼята така зустріч.

Про це він написав у своєму Twitter.

«Із кожною зустріччю я бачу, як зростає довіра наших партнерів до України. Це все завдяки наполегливій праці наших воїнів і тих, хто представляє Україну», — зазначив Резніков.