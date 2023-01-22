Президент Франції Макрон назвав три умови, за яких його країна буде готова надати Україні танки Leclerc
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Wikimedia
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що його країна розглядає можливість передати Україні свої танки Leclerc. Але за трьох умов.
Про це пише BFM TV.
«Що стосується Leclerc, я попросив міністра збройних сил попрацювати над цим. Ніщо не виключається, і це дійсно оцінюється колективно», — заявив Макрон.
Він зазначив, що аби передати ці танки Україні, мають бути виконані три умови: це не має призвести до ескалації, це має надати реальну та ефективну підтримку українській армії та це не має послабити обороноздатність Франції.
Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц, який теж був на пресконференції, на запитання про Leopard зазначив, що вони продовжуватимуть шукати рішення спільно із союзниками.
- 20 січня на авіабазі «Рамштайн» у Німеччині відбулося восьме засідання Контактної групи з питань оборони України. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що західні союзники на зустрічі у форматі «Рамштайн» поки не дійшли згоди щодо надання Україні основних бойових танків Leopard 2. За його словами, Німеччина не блокує це рішення.
- Водночас міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що українських військових уже почнуть навчати керувати танками Leopard. Це означає, що тільки-но ухвалять політичне рішення про поставки, українська армія зможе одразу використовувати ці танки.
- Речник Білого дому з питань національної безпеки і оборони Джон Кірбі заявив, що в питанні надання танків Leopard Україні Німеччина проходить через «свій власний процес». За його словами, Сполучені Штати не тиснуть на німців.
- За даними Business Insider, ексміністр оборони Німеччини Ламбрехт перед відставкою заборонила інвентаризацію танків Бундесверу, аби відтермінувати відповідь уряду щодо постачання Україні танків Leopard.