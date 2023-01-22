Spiegel: Німеччина могла б передати Україні 19 танків Leopard зі своїх навчальних центрів

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Reuters

Міністерство оборони Німеччини ще з літа 2022 року має детальний перелік про кількість та стан танків Leopard у німецькій армії. У ньому також вказується, які з них можуть бути передані Україні.

Про це пише німецький журнал Spiegel із посиланням на свої джерела.

Згідно із списком, Бундесвер має загалом 312 танків Leopard-2 різних модифікацій, з яких 99 станом на травень минулого року перебували на техобслуговуванні та ремонті, а один з них готувався до списання. Таким чином придатними наразі у Німеччини вважаються 212 танків. Це різні моделі 2А5, 2А6, 2А7 і 22А7V, який є найсучаснішою версією. Останніх у Бундесвері було 53 одиниці.

Найбільш придатними до передачі Україні вважаються 19 танків Leopard 2А5. Це покращена версія Leopard 2А4, які є найбільш поширеною версією у Європі. Наразі 19 німецьких танків використовуються для навчання у центрі бойової підготовки армії. Вони імітують ворожі танки під час маневрів.

Якщо федеральний уряд ухвалить політичне рішення передати танки, німецькі моделі Leopard 2А5 можна було б поєднати у пакет для України з моделями Leopard-2 з інших європейських країн, таких як Польща.