САП: Заступника міністра інфраструктури затримали на хабарі у $400 тисяч

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zaxid.net

Заступника міністра інфраструктури Василя Лозинського затримали за підозрою в розкраданні державних коштів. За даними Спеціальної антикорупційної прокуратури, він отримав хабар у $400 тисяч.

Наразі вирішують питання повідомлення про підозру та, відповідно, обрання запобіжного заходу.

Детективам вдалося проникнути до складу організованого злочинного угруповання. У ході слідства вони зʼясували, що низка посадовців центральних та регіональних органів виконавчої влади вирішила привласнити частину з 1,68 мільярда гривень, які Кабмін виділив на відновлення обʼєктів критичної інфраструктури України влітку 2022 року.

Чиновники забезпечили укладання угод про закупівлі за завищеною ціною із наперед визначеними підприємцями. За це бізнесмени мали передати посадовцям за «перемогу» у тендерах 280 мільйонів гривень різниці між реальною та закупною вартістю послуг.

Під час обшуків в офісі підприємців вилучили 920 тисяч гривень та 38,7 тисячі доларів.