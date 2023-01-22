Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус розповів, коли приїде в Україну
- Автор:
- Анна Холоднова
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Reuters / «Бабель»
Новий міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус планує найближчим часом відвідати Україну.
Про це він заявив в інтервʼю Bild am Sonntag, пише Reuters.
«Безперечно те, що я невдовзі поїду в Україну. Ймовірно, навіть протягом наступних чотирьох тижнів», — сказав Пісторіус.
Відповідаючи на запитання про танки Leopard для України, він зазначив: «Ми ведемо дуже тісний діалог з нашими міжнародними партнерами, насамперед із США, щодо цього питання».
- 20 січня на авіабазі «Рамштайн» у Німеччині відбулося восьме засідання Контактної групи з питань оборони України. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що західні союзники на зустрічі у форматі «Рамштайн» поки не дійшли згоди щодо надання Україні основних бойових танків Leopard 2. За його словами, Німеччина не блокує це рішення.
- Водночас міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що українських військових уже почнуть навчати керувати танками Leopard. Це означає, що тільки-но ухвалять політичне рішення про поставки, українська армія зможе одразу використовувати ці танки.
- Речник Білого дому з питань національної безпеки і оборони Джон Кірбі заявив, що у питанні надання танків Leopard Україні Німеччина проходить через «свій власний процес». За його словами, Сполучені Штати не тиснуть на німців.
- За даними Business Insider, ексміністр оборони Німеччини Ламбрехт перед відставкою заборонила інвентаризацію танків Бундесверу, аби відтермінувати відповідь уряду щодо постачання Україні танків Leopard.