Business Insider: Ексміністр оборони Німеччини Ламбрехт перед відставкою заборонила інвентаризацію танків Leopard

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NATO North Atlantic Treaty Organization / Flickr

Ексміністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт перед відставкою заборонила інвентаризацію танків Бундесверу, аби відтермінувати відповідь уряду щодо постачання Україні танків Leopard.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє видання Business Insider.

За даними видання, таку вказівку Ламбрехт дала за тиждень до відставки. Міністерство просили зробити підрахунок важкої техніки, щоб мати інформацію щодо питання можливих поставок.

У відповідь відомство Ламбрехт нібито заявило, що як стане відомо, що Бундесвер підраховує свої танки, це тлумачитимуть як готовність передати Україні танки та спричинить зайвий тиск на канцлера Олафа Шольца.