Чехія спростувала повідомлення про готовність передати Україні свої танки Leopard

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Reuters

Міноборони Чехії спростувало заяви про те, що країна готова передати Україні свої танки Leopard.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби відомства.

«Іноземні ЗМІ повідомили, що Чехія і Словаччина нібито готові відмовитися від танків Leopard 2 на користь України. Ця інформація не відповідає дійсності. Ніхто не просив і не пропонував Чехії надати танки, які, згідно з попередньою домовленістю, вона отримає від Німеччини як компенсацію за допомогу Україні», — йдеться в заяві.

Там також наголосили, що нічого подібного не обговорювали й на засіданні у форматі «Рамштайн». Припущення, що замість Leopard Чехія отримає американські танки Abrams, теж не відповідає дійсності.

Видання Frankfurter Allgemeine Zeitung повідомило, що уряди Чехії та Словаччини готові передати Україні свої танки Leopard. Ці країни вже передавали Україні свої старі радянські танки. Натомість Німеччина мала замінити їх своїми сучасними танками Leopard 2A4.