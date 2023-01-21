Українські військові «ось-ось» розпочнуть навчання на танках Challenger 2 у Великій Британії
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Українські танкісти найближчим часом розпочнуть навчання на танках Challenger 2 у Великій Британії.
Про це в інтервʼю «Радіо Свобода» розповів посол України у Британії Вадим Пристайко.
«Екіпажі ось-ось розпочнуть тренування на території Великої Британії. Уже тренуються екіпажі важких артилерійських систем, найближчим часом приїдуть і танкісти», — сказав посол.
За словами Пристайка, «це не займе багато часу», адже, як зазначають британські інструктори, українські військові вмотивовані та навчаються дуже швидко. Він пояснив, що танки вже готують до відправки в Україну.
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