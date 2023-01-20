У Єгипті вперше за сто років знайшли 16-метровий папірус із текстами «Книги мертвих»
- Автор:
- Анна Холоднова
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У Єгипті за 25 кілометрів від Каїру археологи знайшли 16-метровий папірус, який добре зберігся. Таких документів не знаходили вже сто років.
Про це пише Egypt Independent.
Папірус містить тексти «Книги мертвих». Його реставрували в лабораторії Єгипетського музею в Тахрірі. Він отримав назву «Папірус Вазірі» — на честь генерального секретаря Вищої ради старожитностей Мостафа Вазірі.
Незабаром знахідку виставлять в музеї.
- «Книга мертвих» — збірник єгипетських релігійних текстів, який клали до гробниці, щоб допомогти померлому здолати небезпеки потойбічного світу.
- Минулого року в Єгипті археологи розкопали стародавній тунель, який може вести до гробниці Клеопатри. Він датований птолемеївським періодом приблизно з 304 р. до н. е. до 30 р. до н. е. Дослідники описують тунель як «геометричне диво». А в Італії знайшли понад два десятки бронзових статуй давньоримських часів, які чудово збереглися.