Нідерланди передадуть Україні дві пускові установки до комплексу Patriot

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Нідерланди передадуть Україні дві пускові установки зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Про це повідомив нідерландський мовник NOS.

Крім того, уряд також відправить Україні ракети до цих установок. 65 нідерландських військових навчатимуть 200 бійців ЗСУ користуватися зенітно-ракетним комплексом Patriot. «Це політичний сигнал для росії, що Кабінет міністрів рішуче налаштований і далі підтримувати Україну», — заявила міністр оборони Кайса Оллонгрен у посланні до нижньої палати парламенту Нідерландів.

17 січня премʼєр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив президенту США Джо Байдену, що Нідерланди передадуть Україні зенітно-ракетні системи Patriot. Одна батарея ЗРК складається з командного пункту, радарів та до 8 пускових установок.