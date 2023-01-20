Португалія передасть Україні бронемашини M113, електрогенератори та боєприпаси

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Португалія надішле Україні 14 бронемашин M113, вісім потужних електрогенераторів, 120-мм боєприпаси, а також медичні та санітарні вантажі.

Про це повідомляє Publico PT з посиланням на Міністерство оборони країни.

«Португалія відправить в Україну другу партію із 14 бронетранспортерів М113, вісім потужних генераторів для виробництва електроенергії, більше 120-мм боєприпасів і дві тонни медичного та санітарного обладнання», — заявили в Міноборони Португалії після засідання Контактної групи з питань оборони України на американській авіабазі «Рамштайн».

Таким чином, загальний обсяг військової техніки, летальної та нелетальної допомоги, яку Португалія передала Україні, становитиме 532 тонни.