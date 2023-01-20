На «Рамштайні» ще не домовились про постачання танків Leopard для України
- Автор:
- Софія Телішевська
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Новопризначений міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що західні союзники на зустрічі у форматі «Рамштайн» поки не дійшли згоди щодо надання Україні основних бойових танків Leopard 2.
Однак Пісторіус доручив своєму міністерству підготуватися до «дня, який, можливо, настане».
«Немає одностайної думки», — сказав Пісторіус про переговори.
За його словами, Німеччина не блокує це рішення.
«Є вагомі аргументи на користь поставки, але є й вагомі аргументи проти», — сказав міністр оборони Німеччини, додавши, що він поки що не може сказати, яким буде рішення і коли його ухвалять.
Водночас він дав зрозуміти, що Німеччина готується до того, щоб бути готовою якнайшвидше передати танки Leopard 2, якщо ухвалять рішення постачати.
- 11 січня президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна в рамках міжнародної коаліції передасть Україні роту танків Leopard. За стандартами НАТО, танкова рота — це 14 машин, хоча сам Дуда точну кількість не назвав.
- За інформацією Bloomberg і The Guardian, Німеччина цього тижня оголосить про рішення передати Україні танки. Ідеться про німецькі Leopard. Перед цим британський премʼєр Ріші Сунак підтвердив намір передати ЗСУ танки Сhallenger 2 та додаткові артилерійські системи.
- 18 січня депутати Європейського парламенту офіційно закликали канцлера Німеччини Олафа Шольца передати Україні танки Leopard 2 і системи протиповітряної оборони. Очікується, що Німеччина озвучить своє рішення під час зустрічі у форматі «Рамштайн» 20 січня.