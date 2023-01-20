На «Рамштайні» ще не домовились про постачання танків Leopard для України

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Новопризначений міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що західні союзники на зустрічі у форматі «Рамштайн» поки не дійшли згоди щодо надання Україні основних бойових танків Leopard 2.

Однак Пісторіус доручив своєму міністерству підготуватися до «дня, який, можливо, настане».

«Немає одностайної думки», — сказав Пісторіус про переговори.

За його словами, Німеччина не блокує це рішення.

«Є вагомі аргументи на користь поставки, але є й вагомі аргументи проти», — сказав міністр оборони Німеччини, додавши, що він поки що не може сказати, яким буде рішення і коли його ухвалять.

Водночас він дав зрозуміти, що Німеччина готується до того, щоб бути готовою якнайшвидше передати танки Leopard 2, якщо ухвалять рішення постачати.