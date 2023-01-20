Уряд Швейцарії готовий передати заморожені російські активи Україні, але банки категорично проти
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Getty Images / Bloomberg / Contributor
Уряд Швейцарії підтримує конфіскацію заморожених активів росії та подальшу передачу їх на відновлення України.
Як пише Bloomberg, міністр закордонних справ Ігнаціо Кассіс завив, що його країна серйозно налаштована допомогти відновити Україну, але для цього потрібні правові підстави.
Згідно з чинним законодавством Швейцарії, активи не можуть бути конфісковані. Щоб змінити закон, найімовірніше, потрібен буде референдум.
За словами міністра, Швейцарія вже заморозила активів росіян на 7,5 мільярда франків ($8,2 мільярда).
Газета NZZ пише, що банки дуже критично поставилися до цієї ідеї, оскільки це може порушувати права власності та підірве статус Швейцарії як фінансового центру. Банкіри вважають це «смертним вироком» для швейцарських банків.
- Швейцарія приєдналася до санкцій проти росії за війну та анексію територій України, проте відмовляється постачати озброєння.
- Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що Швейцарія як країна-виробник також накладає вето на відправлення в Україну певної військової допомоги.