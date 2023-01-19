Нацполіція: На борту гелікоптера, який впав у Броварах, було 10 людей

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На борту гелікоптера, який розбився у Броварах на Київщині 18 січня, було 10 людей, а не 9, як повідомляли раніше.

Про це під час брифінгу розповіла речниця Національної поліції Марʼяна Рева.

За її словами, на борту були міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, перший заступник міністра Євгеній Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович, заступник керівника патронатної служби Тетяна Шутяк, двоє охоронців міністра — Михайло Павлушко та Андрій Маринченко, фотограф Микола Анацький, а також троє членів екіпажу — Олександр Василенко, Костянтин Коваленко, Іван Касьянов. Усі вони загинули.

Об 15:45 18 січня пошуково-рятувальні роботи в Броварах завершилися. Усього в авіакатастрофі загинули 14 людей. Серед них одна дитина — дівчинка 2017 року народження. Поранення отримали 25 людей, 11 із них діти.

«Станом на зараз в опіковому центрі в Києві на стаціонарному лікуванні чотири дитини, їхній стан стабільно тяжкий. Сімох дітей відпустили додому. А в Броварській центральній районній лікарні на стаціонарному лікуванні четверо дорослих, їхній стан здоровʼя задовільний», — сказала Марʼяна Рева.