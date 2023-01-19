Прокурор просить арештувати Андрія Коболєва з альтернативою застави у 365 мільйонів гривень

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Кравченко Андрій / POOL / УНІАН

Прокурор САП просить обрати для ексголови правління «Нафтогазу» Андрія Коболєва запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 365 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба САП.

Його підозрюють у зловживанні службовим становищем, через те що він виписав собі премії на понад 229 млн грн.

Судове засідання з обрання запобіжного заходу призначили на 19 січня.