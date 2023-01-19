У Швеції двох братів засудили за шпигунство для росії. Один з них отримав довічне увʼязнення

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У Швеції двох братів засудили до увʼязнення за шпигунство на користь росії. Вони займалися цим понад 10 років.

Про це пише місцеве видання SVT.

Ідеться про 42-річного Пеймана Кіа і 35-річного Паяма Кіа. Старший з братів служив у Збройних силах Швеції та у спецслужбі Säpo, де обіймав високі посади. У 2021 році його затримали, згодом затримали й молодшого брата.

За даними слідчих, брати зібрали майже 100 секретних документів і передали їх Головному розвідувальному управлінню Міноборони росії. Під час судового процесу стало відомо, що головною метою братів було особисте збагачення.

Окружний суд Стокгольму визнав братів Кіа винними у шпигунстві з обтяжуючими обставинами — старший засуджений до довічного увʼязнення, молодший отримав майже 10 років позбавлення волі.