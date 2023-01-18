NASA може забрати Френка Рубіо з МКС на капсулі SpaceX Dragon. Астронавт прибув на орбіту на російському кораблі «Союз»

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NASA

На орбіті модифікують капсулу SpaceX Dragon, щоб доставити ще одного астронавта на Землю. Йдеться про Френка Рубіо, який прибув на Міжнародну космічну станцію на російському кораблі «Союз».

Про це пише Space.

У середу 18 січня NASA планує почати переміщати американського астронавта Френка Рубіо з російського космічного корабля «Союз» на Endurance — капсулу SpaceX.

14 грудня значний витік охолоджувальної рідини з корабля «Союз», пристикованого до Міжнародної космічної станції, змусив російських космонавтів скасувати вихід у відкритий космос. Це сталося за 1 годину 40 хвилин до того, як Сергій Прокопʼєв і Дмитро Петєлін мали вийти у відкритий космос. У «Роскосмосі» стверджують, що пошкодження радіатора сталося через удар метеороїда.

У «Роскосмосі» вирішили залишити космонавтів Сергія Прокопʼєва та Дмитра Петєліна та астронавта Франциско Рубіо на МКС. Їх мають повернути на Землю на кораблі «Союз МС-23», який планують запустити 20 лютого 2023 року у безпілотному режимі.

«Союз МС-22» все ще можуть використати для порятунку космонавтів у разі аварії на МКС до прибуття наступного «Союзу». Але після аварії «Союзу МС-22» безпечніше перевозити лише двох астронавтів, а не трьох. Саме тому розглядають варіант із додатковим місцем на капсулі SpaceX.

«Ця зміна дозволяє посилити захист екіпажу шляхом зменшення теплового навантаження всередині космічного корабля MS-22 для космонавтів Прокоп’єва і Петєліна в разі екстреного повернення на Землю», — зазначили в NASA.

Російський корабель «Союз МС-22» стартував до МКС у вересні для шестимісячної місії. Але Рубіо, Прокоп’єв і Петєлін, імовірно, залишаться на орбіті вдвічі довше, повідомили в Американському космічному агентстві.