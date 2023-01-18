Канада передасть Україні ще 200 бронетранспортерів Senator

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Roshel Defense Solutions

Міністр оборони Канади Аніта Ананд заявила про передачу Україні ще 200 бронетранспортерів.

Про це пише The Globe and Mail.

Мова йде про БТР Senator від компанії Roshel. Він може перевозити вісьмох пасажирів, а також водія та пасажира на передньому сидінні. Також всередині є місце для навідника. Зверху можна встановити зброю.

Автомобілі коштуватимуть $90 мільйонів. Очікують, що всі 200 машин прибудуть в Україну до літа.