Канада передасть Україні ще 200 бронетранспортерів Senator
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
Roshel Defense Solutions
Міністр оборони Канади Аніта Ананд заявила про передачу Україні ще 200 бронетранспортерів.
Про це пише The Globe and Mail.
Мова йде про БТР Senator від компанії Roshel. Він може перевозити вісьмох пасажирів, а також водія та пасажира на передньому сидінні. Також всередині є місце для навідника. Зверху можна встановити зброю.
Автомобілі коштуватимуть $90 мільйонів. Очікують, що всі 200 машин прибудуть в Україну до літа.
- Раніше Канада передала Україні комплект із восьми бронетранспортерів Senator. Транспортні засоби доставили в Україну у травні 2022 року.
- Уряд Канади також придбає у США систему протиповітряної оборони NASAMS і передасть її Україні. За словами міністра оборони Канади, систему протиповітряної оборони NASAMS передадуть Україні якнайшвидше — протягом місяців.