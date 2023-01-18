Meta може скасувати заборону на оголені жіночі груди у Facebook та Instagram. Коли це станеться?

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Billy Farrell/BFAnyc.com/Rex

Наглядова рада компанії Meta закликала переглянути правила, які забороняють зображення жінок з оголеними грудьми у Facebook та Instagram.

Про це пише The Guardian.

У рішенні від 17 січня наглядова рада — група вчених, політиків і журналістів, які консультують компанію щодо політики модерації контенту — рекомендувала Meta змінити стандарт спільноти щодо оголеного тіла та сексуальної активності дорослих.

Таке рішення ухвалили після того, як Facebook видалив дві публікацій з облікового запису трансгендерної небінарної пари зі США, яка позувала топлес та збирала гроші на операцію. Пара оскаржила рішення Мета, і Facebook зрештою відновив дописи.

Правління виявило, що політика Meta «базується на бінарному погляді на стать і різницю між чоловічим і жіночим тілом» та не враховує інтерсексуальних, небінарних і трансгендерних користувачів.

«Meta вітає рішення ради в цій справі», — заявив представник компанії. Відтепер у Meta є 60 днів, щоб публічно відповісти на рекомендації наглядової ради.