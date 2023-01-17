Колишне керівництво «Спецтехноекспорту» розікрало 41 млн грн. Чотирьом учасникам повідомили про підозру

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The National Anti-Corruption Bureau of Ukraine Follow / Flickr

Колишнє керівництво стратегічного підприємства «Спецтехноекспорт» підозрюють у розкраданні та подальшій легалізації понад $2,3 млн (40,8 млн грн в еквіваленті) у 2014—2015 роках.

Національне антикорупційне бюро підозрює у цьому чотирьох посадовців, яким повідомили про підозру. Серед підозрюваних колишній керівник компанії, який обіймав посаду у 2005—2013, 2014—2015 роках, колишній начальника одного з департаментів компанії, а також двоє колишніх заступників начальника департаменту.

Дії всіх учасників кваліфікували за статтями привласнення майна (ч. 5 ст. 191 КК) та декларування недостовірної інформації (ч. 1 ст. 366 КК), а трьом із них — керівнику, начальнику департаменту та одному з його заступників — інкримінують також і відмивання доходів (ч. 3 ст. 209 КК).

За даними слідства, у 2014 році керівник «Спецтехноекспорту», якого вважають організатором, разом із посадовцями створив схему розкрадання держкоштів через сплату агентських послуг іноземній компанії за ненадані послуги. Ця компанія була підконтрольна заступнику начальника департаменту, а номінальним директором зробили знайомого. Тільки за п’ять місяців дії схеми «Спецтехноекспорт» перерахував цій компанії понад $2,3 млн за фіктивні послуги. Ця ж компанія була залучена до закупівлі товарів за завищеними цінами.