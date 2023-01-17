Німецькі ЗМІ назвали нового міністра оборони — це очільник МВС Нижньої Саксонії

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Новим міністром оборони Німеччини стане очільник внутрішніх справ Нижньої Саксонії Боріс Пісторіус.

Про це повідомили суспільний мовник Німеччини ARD, видання Spiegel і журналіст Bild.

62-річний Пісторіус обіймає посаду міністра внутрішніх справ Нижньої Саксонії з 2013 року. До цього він був мером Оснабрюка. У Німеччині Пісторіус вважається експертом з внутрішньої безпеки, але рідко виступав із питань оборони.

ЗМІ пишуть, що з огляду на актуальні загрози сьогодення перед новим очільником оборони постане завдання реформувати військо. Раніше він був ініціатором реформи поліції.