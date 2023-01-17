На тенісному турнірі Australian Open заборонили російські та білоруські прапори, після скарги посла України
- Автор:
- Софія Телішевська
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Скріншот з відео
На Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу Australian Open заборонили білоруські та російські прапори на кортах після того, як один з уболівальників показав на турнірі прапор росії.
Про це інформує Reuters.
Організатори зазначили, що раніше вболівальникам дозволяли приносити із собою прапори цих країн, але використовувати їх було не можна. Утім, після інциденту з демонстрацією прапору рф правило змінили.
«Заборона набирає чинності негайно. Ми продовжимо працювати з гравцями та вболівальниками, щоб забезпечити найкращі умови для насолоди тенісом», — наголосили організатори.
- 5 січня Федерація тенісу Австралії повідомила, що не відсторонятиме російських і білоруських тенісистів від турніру Australian Open. У Федерації заявили, що спортсмени з цих країн можуть брати участь у міжнародних тенісних турнірах, але без національних прапорів і символів своєї країни.
- 16 січня українки Марта Костюк, Ангеліна Калініна та Катерина Байндль здобули перемоги в першому колі Відкритого чемпіонату Австралії. Того ж дня під час гри української тенісистки Катерини Байндль на Australian Open уболівальник на трибунах продемонстрував російський прапор. Тоді ж посол України в Австралії Василь Мирошниченко закликав організаторів Australian Open дотримуватися заборони на демонстрацію прапорів рф під час турніру.