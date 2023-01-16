Слідчі закінчили другий епізод справи «Роттердам+» — під підозрою 15 людей
- Автор:
- Софія Телішевська
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НАБУ
Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування за підозрою 15 людей, причетних до так званої формули «Роттердам+».
Про це повідомляє пресслужба НАБУ.
Це другий епізод масштабного розслідування антикорупційних органів у справі «Роттердам+». Розслідування першого епізоду за підозрою шести фігурантів завершилося у вересні 2022 року.
Коло підозрюваних у новому епізоді включає:
- двох колишніх голів Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП);
- шість колишніх членів НКРЕКП;
- двох чинних членів НКРЕКП;
- одного чинного та двох колишніх працівників НКРЕКП;
- двох чинних співробітників групи приватних теплогенерувальних компаній.
Шість із цих осіб, які, за версією слідства, свідомо взяли участь у злочині, отримали нові підозри.
Дії членів НКРЕКП, які, не розібравшись, голосували за затвердження формули «Роттердам+», кваліфікували як виконання службових обовʼязків неналежним чином, що спричинило тяжкі наслідки для державних та громадських інтересів.
За версією слідства, у формулу «Роттердам+» заклали витрати, яких насправді не існувало, а саме — на транспортування вугілля національного виробника до теплових електростанцій з порту в Роттердамі. За чотири роки існування формули українці переплатили за електроенергію понад 39 мільярдів гривень.
У кінці серпня 2019 року стало відомо про рішення САП закрити справу щодо «Роттердам+» на підставі експертизи, яка нібито не виявила збитків. НАБУ заявило, що це рішення суперечить принципам верховенства права, Апеляційний суд підтвердив обґрунтованість експертизи.