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Слідчі закінчили другий епізод справи «Роттердам+» — під підозрою 15 людей

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

НАБУ

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування за підозрою 15 людей, причетних до так званої формули «Роттердам+».

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Це другий епізод масштабного розслідування антикорупційних органів у справі «Роттердам+». Розслідування першого епізоду за підозрою шести фігурантів завершилося у вересні 2022 року.

Коло підозрюваних у новому епізоді включає:

Шість із цих осіб, які, за версією слідства, свідомо взяли участь у злочині, отримали нові підозри.

Дії членів НКРЕКП, які, не розібравшись, голосували за затвердження формули «Роттердам+», кваліфікували як виконання службових обовʼязків неналежним чином, що спричинило тяжкі наслідки для державних та громадських інтересів.

За версією слідства, у формулу «Роттердам+» заклали витрати, яких насправді не існувало, а саме — на транспортування вугілля національного виробника до теплових електростанцій з порту в Роттердамі. За чотири роки існування формули українці переплатили за електроенергію понад 39 мільярдів гривень.

У кінці серпня 2019 року стало відомо про рішення САП закрити справу щодо «Роттердам+» на підставі експертизи, яка нібито не виявила збитків. НАБУ заявило, що це рішення суперечить принципам верховенства права, Апеляційний суд підтвердив обґрунтованість експертизи.