Новини

Танки, артилерія та БТР Bulldog. Велика Британія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні

Автор:
Олег Панфілович
Дата:

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес оголосив про нову військову допомогу Україні, яка включатиме танки Challenger 2, артилерію та бронетехніку.

Про це Воллес оголосив у Палаті громад.

За його словами, Україна отримає: