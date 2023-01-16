Танки, артилерія та БТР Bulldog. Велика Британія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні

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Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес оголосив про нову військову допомогу Україні, яка включатиме танки Challenger 2, артилерію та бронетехніку.

Про це Воллес оголосив у Палаті громад.

За його словами, Україна отримає:

14 танків Challenger 2;

8 самохідних артилерійських установок AS90, а також ще певну кількість, яка перебуває у різному стані готовності;

близько 100 одиниць бронетехніки, включаючи бронетранспортери «Бульдог» (FV432);

безпілотники;

100 тисяч артилерійських снарядів;