У 2023 році Україна отримає від ЄС €18 мільярдів. Перші €3 мільярди очікують цього тижня
- Автор:
- Анна Холоднова
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Markus Spiske / Unsplash
Україна та Європейський Союз підписали Меморандум про надання €18 мільярдів макрофінансової допомоги у 2023 році.
Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, перший транш на €3 мільярди очікують уже цього тижня.
- 14 грудня 2022 року Україна отримала третій та останній транш у межах восьмої програми макрофінансової допомоги Євросоюзу. Загальне фінансування за цією програмою становило €5 мільярдів. Перший транш на €2 мільярди Україна отримала в жовтні, другий — €2,5 мільярда — у листопаді, а третій — €500 мільйонів — у грудні.
- 16 грудня 2022 року Європейський Союз остаточно схвалив виділити Україні €18 мільярдів макрофінансової допомоги. Кошти надходитимуть протягом 2023 року.