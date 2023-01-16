У 2023 році Україна отримає від ЄС €18 мільярдів. Перші €3 мільярди очікують цього тижня

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Markus Spiske / Unsplash

Україна та Європейський Союз підписали Меморандум про надання €18 мільярдів макрофінансової допомоги у 2023 році.

Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, перший транш на €3 мільярди очікують уже цього тижня.