Україна домовляється з росією про гуманітарний коридор для важкопоранених

Новини

Марієнко Андрій / УНІАН

Україна домовляється з росією про створення гуманітарного коридору. Зокрема, йдеться про повернення додому важкопоранених, літніх людей, дітей, військових та цивільних українців.

Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

За словами українського омбудсмена Дмитра Лубінця, під час зустрічі вдалося змусити росію визнати, що важкопоранених треба повернути в Україну без жодних умов, згідно зі статтею 110 Женевської конвенції.

Українська сторона наголосила, що в цьому випадку йдеться не про обмін, а саме про репатріацію, і передала російській стороні список з іменами 800 важкопоранених українських військових.

«Ми пояснили це російській стороні. Не скажу, що вони вже погодилися й починають виконувати, але визнали, що це дійсно є в Женевській конвенції», — сказав Лубінець.

Окремо тривають перемовини про визволення цивільних, які перебувають у полоні росії ще з 2014 року – у цьому списку наразі 377 українців. Також обговорювали порятунок політвʼязнів кремля. Це 158 українців, більшість із них — кримські татари.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини зазначив, що станом на зараз до нього звернулося понад 20 тисяч українських сімей, які розшукують своїх рідних.

«Це величезна кількість, і по цих громадянах України ще ніхто не порушував питання перед російською стороною. Ми це зробили», — зазначив омбудсмен.

Крім того, обговорюють повернення додому українських дітей, незаконно вивезених до росії. Зокрема, вирішують питання, як визволяти дітей, яких уже почали всиновляти або вдочеряти в рф.