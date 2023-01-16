Politico: Україна хоче створити «Кібер ООН» для захисту від російських кіберзагроз

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Очільник Держспецзв’язку Юрій Щиголь пропонує створити єдину глобальну організацію, яка б допомагала ділитися інформацією про загрози та готуватися до майбутніх атак. Він наголосив, що росія атакує інфраструктуру України та прагне створити максимальний хаос у світі.

Про це пише Politico.

На думку українських чиновників, створення «Кібер Організації Об’єднаних Націй» є одним з низки зусиль, які підтримає світова спільнота. Оскільки росія поєднує кібератаки з ракетними ударами, щоб завдати шкоди мирним громадянам у зимові місяці.

«Нам потрібна «Кібер ООН», нації, об’єднані в кіберпросторі, щоб захистити себе, ефективно захистити наш світ у майбутньому, кіберсвіт і наш реальний, звичайний світ. Що нам дійсно потрібно в цій ситуації, так це хаб або місце, де ми можемо обмінюватися інформацією, підтримувати один одного та взаємодіяти», — пояснив Юрій Щиголь.

За його словами, після року постійних російських кібератак на українську критично важливу інфраструктуру, таку, як енергетичні системи та супутниковий звʼязок, існує потреба в «єдиному просторі, єдиному кіберпростірі», спільному для країн «цивілізованого світу».