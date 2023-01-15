«Дефіцит величезний». Гендиректор YASNO закликав готуватися до тривалих відключень

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Унаслідок російських атак напередодні в енергетичній системі України спостерігається значний дефіцит.

Про це повідомив гендиректор компанії YASNO Сергій Коваленко.

«Низка ТЕС не працює через серйозні пошкодження. Прогнозувати терміни відновлення поки що зарано. Як довго триватимуть ремонти — поки невідомо», — написав він.

За словами Коваленка, проблема настільки серйозна, що компанія «Укренерго» значно обмежила обсяги споживання по всій Україні і в Києві зокрема. «Руйнування є значними. Всі енергетики працюють над відновленням, але нам потрібно бути готовими до того, що відключення можуть бути тривалими», — додав він.