Повітряні сили: Попередні повідомлення про нібито «збиття» Україною ракет Х-22 були неправдивими

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У Повітряних силах ЗСУ заявили, що попередні повідомлення про нібито «збиття» Україною надзвукових крилатих ракет Х-22 були неправдивими. Це відбувалося через проблеми з комунікацією.

Про це у Facebook написав речник ВПС ЗСУ Юрій Ігнат.

«Скажімо, знайшли в полі бійці уламки Х-22 (а інколи це навіть не Х-22, а уламки іншої ракети), доповідають наверх: ми збили Х-22! Усі хочуть наввипередки сповістити про це першими на своїх ресурсах. Не перевіряючи, не погоджуючи і так далі. Головне — першими», — розповів він.

Через це і зʼявлялися повідомлення про нібито «збиті» ракети Х-22 або навіть «збиті» ракети з установок С-300, які летять за балістичною траєкторією.

Ігнат наголосив, що українські системи ППО С-300, С-200, С-125 не можуть збивати балістичні ракети. Це може робити лише модифікована С-300В1 із певними ракетами, яких в України немає.