Через російську ракетну атаку затримуються 9 потягів
- Автор:
- Анна Холоднова
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Facebook / Укрзалізниця
Через російську ракетну атаку деякі ділянки залізниці знеструмлені. Девʼять потягів їдуть із затримкою.
Про це повідомили в «Укрзалізниці».
Із затримкою понад годину рухаються чотири потяги, пять поїздів затримуються менше, ніж на годину.
Найбільші затримки наразі у наступних поїздів:
- № 45/46 Харків — Ужгород (+2 години 56 хвилин);
- № 711/712 Краматорськ — Київ (+2 години 43 хвилини);
- № 15/16 Харків — Рахів (+1 година 7 хвилин);
- № 93/94 Харків — Хелм (+1 година 7 хвилин).
Для пасажирів, які прибуватимуть до Києва після початку комендантської години, «Укрзалізниця» організовує трансфер додому.
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