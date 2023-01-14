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Через російську ракетну атаку затримуються 9 потягів

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Facebook / Укрзалізниця

Через російську ракетну атаку деякі ділянки залізниці знеструмлені. Девʼять потягів їдуть із затримкою.

Про це повідомили в «Укрзалізниці».

Із затримкою понад годину рухаються чотири потяги, пять поїздів затримуються менше, ніж на годину.

Найбільші затримки наразі у наступних поїздів:

Для пасажирів, які прибуватимуть до Києва після початку комендантської години, «Укрзалізниця» організовує трансфер додому.