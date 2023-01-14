Через російську ракетну атаку затримуються 9 потягів

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Facebook / Укрзалізниця

Через російську ракетну атаку деякі ділянки залізниці знеструмлені. Девʼять потягів їдуть із затримкою.

Про це повідомили в «Укрзалізниці».

Із затримкою понад годину рухаються чотири потяги, пять поїздів затримуються менше, ніж на годину.

Найбільші затримки наразі у наступних поїздів:

№ 45/46 Харків — Ужгород (+2 години 56 хвилин);

№ 711/712 Краматорськ — Київ (+2 години 43 хвилини);

№ 15/16 Харків — Рахів (+1 година 7 хвилин);

№ 93/94 Харків — Хелм (+1 година 7 хвилин).

Для пасажирів, які прибуватимуть до Києва після початку комендантської години, «Укрзалізниця» організовує трансфер додому.