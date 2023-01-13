Міністр Кулеба: Пʼять країн готові передати Україні танки Leopard, але чекають дозволу від Німеччини

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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що пʼять країн готові передати Україні танки Leopard. Але вони чекають на дозвіл від Німеччини.

Про це він розповів у своєму Instagram.

Кулеба розповів, що зараз головна мета — це зібрати танкову бригаду, озброєну Leopard. Саме на цей танк звертають найбільшу увагу, тому що він вироблявся в Європі протягом десятиліть і є у багатьох європейських країн.

«Я знаю ще принаймні 3 країни, які готові це зробити, але поки не говорять, бо чекають підтримки Німеччини. Тому маємо вже 5 країн, які готові передавати, але чекають на остаточне вирішення питань з Німеччиною», — наголосив міністр.