Зеленський запровадив санкції проти компанії Royal Pay Europe, повʼязаної з російським букмекером 1xBet

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Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про запровадження економічних санкцій стосовно компанії Royal Pay Europe.

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Санкції проти компанії, зареєстрованої в Латвії, діятимуть протягом пʼяти років.

Активи Royal Pay Europe заблокують, заборонять виводити її капітали за межі України та брати участь у приватизації та оренді державного майна. Також припинять виконання компанією фінансових та економічних зобовʼязань та обмежать права розпоряджатися цінними паперами.

Згідно з відкритими даними, Royal Pay належить росіянину Сергію Кондратенку. За інформацією російського Forbes, ця людина безпосередньо повʼязана з букмекером 1xBet із обігом близько $2 мільярдів.