В Україну йде потепління — «Укренерго» прогнозує зменшення дефіциту електроенергії в системі
- Автор:
- Софія Телішевська
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Фото УНІАН
В енергосистемі досі зберігається значний дефіцит потужності, особливо в ранкові та вечірні години. Однак уже цими вихідними очікується поступове потепління по всій Україні, внаслідок чого прогнозується зменшення споживання.
Про це повідомила пресслужба «Укренерго».
Наразі для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей доведені ліміти споживання, які діють з 02:00 до 24:00.
Кожний оператор системи розподілу у своєму регіоні складає графіки планових погодинних відключень, які мають забезпечувати споживання області на рівні доведеного ліміту.
Перевищення лімітів призводить до ризиків створення аварійних ситуацій — щоб їх попередити, застосовуються аварійні відключення.
- Загальний дефіцит в енергосистемі — це наслідок масованих ракетних та дронових атак росіян по енергетичній інфраструктурі. Крім цього, ворог тимчасово окупував низку електростанцій, що виробляли електроенергію для українців, серед яких найбільша — Запорізька АЕС, її потужності могли б повністю покрити потребу в електроенергії.