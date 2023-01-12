Пентагон не бачить ознак підготовки росії до наступу на Україну з боку Білорусі

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Alex Wong / Staff

Міністерство оборони США не бачить ознак підготовки росії до наступу на Україну з території Білорусі.

Про це на брифінгу заявив прессекретар Пентагону генерал Пет Райдер.

«Ми знаємо, що російські та білоруські військові проводять спільні навчання. Проте наразі немає ознак підготовки до будь-яких наступальних дій», — сказав генерал. Райдер додав, що Штати продовжать стежити за ситуацією.

Також генерал розповів, що наступного тижня в Німеччині почнеться навчання українських військових з використання бойових машин піхоти Bradley. За словами Райдера, ця підготовка триватиме кілька тижнів.