У Білому домі підтвердили, що таємні документи знайшли в маєтку Байдена. Президент США передасть їх Міністерству юстиції

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У Білому домі підтвердили, що таємні документи знайшли в особистому маєтку президента США Джо Байдена у штаті Делавер. Він тримав їх у власній бібліотеці.

Про це пише BBC.

Кілька документів із грифом «таємно» часів президентства Барака Обами знайшли в гаражі Байдена. Перевіркою будинку Байдена займалися юристи, які знайшли кілька таємних документів.

Сам Байден наголосив, що зберігав документи у власній бібліотеці та під замком. Водночас він зазначив, що повністю співпрацює зі слідством, а всі документи передали на вивчення Міністерству юстиції.

У листопаді 2022 року команда юристів президента США Джо Байдена знайшла в його колишньому офісі потенційно секретні документи. Тепер їх розглядає Міністерство юстиції США.

Серед секретних документів, знайдених у колишньому офісі президента США Джо Байдена, є записи розвідки США та матеріали брифінгів, які стосувалися України, Ірану та Великої Британії.

Джерело у правоохоронних органах повідомило журналістам, що генеральний прокурор США Меррік Гарленд отримав попередній звіт про перевірку документів і тепер має вирішити, як діяти далі, зокрема чи розпочинати повномасштабне кримінальне розслідування.

За словами самого Джо Байдена, він не знав про те, що секретні документи перебували у його приватному кабінеті після того, як він залишив посаду віцепрезидента. Він додав, що його адвокати «зробили те, що мали зробити» — негайно зателефонували в Національний архів.