Міноборони планує відкрити в усіх регіонах України реабілітаційні центри для колишніх військовополонених
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Українська делегація у ТКГ / Facebook
Міністерство оборони планує відкрити центри для реабілітації військовополонених. Їх хочуть запустити в усіх регіонах України.
Про це на брифінгу розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
Перший такий центр відкрили 11 січня в Миколаєві. Маляр розповіла, що після перемовин та обміну українських полонених їх чекає постізоляційний період.
«Постізоляцію ми організовуємо відповідно до міжнародних вимог. І зараз Координаційний штаб ГУР відкриває в усіх регіонах України філії, щоб родичам військовополонених і військовослужбовцям, які повернулися із полону, було зручно звертатися туди за місцем проживання», — зазначила вона.
У таких центрах військовий, який повернувся з полону, може отримати весь спектр послуг, зокрема і медичну допомогу. Маляр підкреслила, що після реабілітації абсолютна більшість колишніх військовополонених повертаються на службу.
- Росія підтвердила, що утримує в полоні 3 392 громадян України. При цьому приблизно 15 тисяч людей, зокрема багато цивільних, наразі вважаються зниклими безвісти в Україні.