У 9 областях вже вранці почалися аварійні відключення світла через перевищення лімітів споживання

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Assosiated Press

В енергосистемі досі зберігається значний дефіцит потужності, особливо у ранкові та вечірні години максимального споживання.

Про це повідомила пресслужба «Укренерго».

Щоб у системі зберігався баланс, усім областям надали ліміти споживання, але вже зранку в девʼяти областях ці ліміти були перевищені — через це там застосували аварійні відключення.

Загальний дефіцит в енергосистемі — це наслідок масованих ракетних та дронових атак росіян по енергетичній інфраструктурі. Крім цього, ворог окупував низку електростанцій, серед яких найбільша — Запорізька АЕС.