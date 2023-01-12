Юристи президента США Байдена знайшли ще одну партію секретних документів у неналежному місці

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Al Drago / Stringer

Команда юристів президента Сполучених Штатів Джо Байдена знайшла ще одну партію секретних державних документів, які мали б зберігатися в Національному архіві.

Про це повідомляє CNN.

За словами джерел телеканалу, додаткові документи виявили після першої подібної знахідки в аналітичному центрі «Пенн Байден». Скільки документів було в другій партії та про що в них йдеться, поки що невідомо. Також неясно, де саме знайшли нову партію секретних матеріалів. Білий дім поки не надав коментарів щодо цього.

Відповідно до Закону про президентські архіви, документи Білого дому після закінчення президентського терміну мають зберігатися в Національному архіві.