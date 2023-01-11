У США дівчинка знайшла зуб гігантської акули, яка вимерла 3,5 мільйона років тому
- Автор:
- Анна Холоднова
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BBC News
На пляжі в американському штаті Меріленд девʼятирічна Моллі Семпсон знайшла зуб акули мегалодона. Ця тварина вимерла приблизно 3,5 мільйона років тому.
Про це пише BBC.
Акула мегалодон, чия назва перекладається з давньогрецької як «великий зуб», мешкала в морях по всьому світу, поки не вимерла приблизно 3,5 мільйона років тому.
Ця тварина виростала завдовжки 20 метрів. Otodus megalodon був не лише найбільшою акулою у світі, але й однією з найбільших риб, які коли-небудь існували. За словами матері дівчинки, зуб, який знайшла Моллі, був завдовжки приблизно 13 сантиметрів.
Алісія Семпсон також розповіла, що девʼятирічна Моллі вже знайшла понад 400 значно менших зубів, але ніколи не зустрічала такого великого. Родина принесла зуб до Морського музею округу Калверт. Куратор музею назвав це «знахідкою, яка трапляється раз у житті».
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