ЗМІ: Пакистан відправить Україні артилерійські снаряди

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Пакистан надішле Україні артилерійські боєприпаси.

Про це повідомляє індійське видання The Economic Times.

Пакистанська транспортно-посередницька фірма Project Shipping планує відправити 159 контейнерів боєприпасів із порту Карачі до порту Гданська в Польщі. Вони міститимуть 155-мм артснаряди, метальні заряди до них, а також артилерійські капсулі M82 та підривники PDM.

Раніше Пакистан не постачав Києву зброю безпосередньо, але в серпні минулого року Велика Британія передала Україні через Румунію озброєння з пакистанської авіабази Нур-Хан. The Economic Times також пише, що частина поставок пакистанської зброї здійснювалася через східноєвропейські країни.

Натомість Україна має допомогти Пакистану модернізувати парк вертольотів Мі-17 та відремонтувати танки Т-80УД. Україна та Пакистан — давні партнери в постачанні озброєнь: у 1991—2020 роках вони уклали відповідні контракти на загальну суму $1,6 мільярда.