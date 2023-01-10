G7 та Євросоюз хочуть ввести цінову межу на російські нафтопродукти
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Фото УНІАН
Країни «Великої сімки» та Євросоюз планують запровадити цінову межу на російські нафтопродукти. Санкції проти них запрацюють з лютого 2023 року.
Про це пише Bloomberg.
Наразі в ЄС і G7 обговорюють можливість ввести дві цінові межі: одну на ті нафтопродукти, які продаються за високими цінами, а другу на ті, що продаються зі знижками.
Із 5 лютого запрацюють санкції Євросоюзу на імпорт російських нафтопродуктів. Також там хочуть обмежити російський експорт у треті країни, запровадивши цінову межу. Вона стосуватиметься дизелю, лігроїну та мазуту.
Такий механізм щодо нафтопродуктів реалізувати складніше, аніж щодо нафти. Є нафтопродукти, які традиційно торгуються дорожче за нафту, а є такі, що продають зі знижкою. У Європі деякі посадовці були занепокоєні нестачею дизелю минулого року, але експерти запевняють, що ринок адаптується до нових умов.
Зокрема, може відбутися перерозподіл поставок нафтопродуктів — росія почне поставляти їх більше в Африку та Латинську Америку замість Європи, а США та країни Близького Сходу навпаки — до Європи.
- Російська нафта продається за вдвічі нижчою ціною, ніж на світових ринках. Сира нафта марки Urals коштує $37,80 за барель у порту Приморська. Глобальний орієнтир — марка Brent — торгується на рівні $78,57. Показник Urals також значно нижчий від цінової межі, яку країни «Великої сімки» запровадили на російську нафту. Вона становить $60 за барель.
- Обмеження на російську нафту почали діяти 5 грудня 2022 року. Запроваджена межа цін дозволяє відвантажувати російську нафту до третіх країн морським шляхом, використовуючи танкери країн «Великої сімки» або ЄС, страхові компанії та кредитні установи, лише за умови, що вантаж купується за ціною, що не перевищує встановлену верхню межу. Оскільки ключові світові судноплавні та страхові компанії базуються в країнах «Великої сімки» та Євросоюзу, обмеження має ускладнити росії можливість продавати свою нафту за вищою ціною.