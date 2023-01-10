МАГАТЕ відправить моніторингові місії на всі українські атомні електростанції

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Дьяков Владимир Леонидович / Wikipedia

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) прийняло пропозицію України та відправить моніторингові місії на всі українські АЕС. Вони розпочнуть роботу найближчим часом.

Про це на брифінгу розповів виконувач обовʼязків голови Державної інспекції ядерного регулювання Олег Коріков.

За його словами, таку пропозицію направили, щоб посилити ядерну безпеку України в умовах війни. Місії вестимуть моніторинг режиму безпеки на атомних електростанціях, а також вивчатимуть російські удари по енергосистемі України, які впливають на роботу АЕС.

Також Коріков розповів, що біля захопленої Запорізької АЕС росіяни організували базу для ремонту своєї техніки. Усе це фіксують представники МАГАТЕ, але нічого не можуть із цим зробити.

Водночас всі спроби росіян підключити ЗАЕС до російської енергосистеми провалилися.