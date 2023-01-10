Вірменія відмовилася проводити у себе навчання ОДКБ

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Valery Sharifulin / Contributor

Міністерство оборони Вірменії повідомило Організації Договору про колективну безпеку, що офіційний Єреван вважає недоцільним проведення у 2023 році в країні військових навчань ОДКБ.

Про це на пресконференції заявив вірменський премʼєр Нікол Пашинян.

Отже заплановані навчання «Непорушне братство — 2023» у Вірменії не відбудуться. До ОДКБ також входять росія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан та Таджикистан.

Окрім цього, Пашинян прокоментував чутки, що Вірменія нібито пригрозила вийти з ОДКБ та СНД, якщо до 10 січня Азербайджан не розблокує Лачинський коридор.

«Ми з нашими партнерами не розмовляємо мовою ультиматумів, все, що ми хочемо сказати, ми говоримо публічно», — сказав вірменський премʼєр, не спростувавши й не підтвердивши намірів вийти з обʼєднань.