Пентагон не підтвердив заяви росії про удари по казармах ЗСУ в Краматорську
- Автор:
- Анна Холоднова
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Alex Wong / Staff
У Пентагоні не підтвердили, але і не спростували заяви Міністерства оборони росії про «знищення пункту дислокації Збройних сил України» 7 січня у Краматорську на Донеччині.
Про це пише «Голос Америки».
«Щоранку я приходжу і дізнаюся, що росіяни стверджували, що стріляли у щось, і згодом ми дізнаємося, що вони цього не робили, тому я закликаю вас сприйняти це з певною часткою недовіри. І я не кажу, що вони цього не зробили. Я просто кажу, ви знаєте, їхні заяви були здебільшого перебільшеними», — сказав чиновник Міністерства оборони США, відповідаючи на запитання журналістів.
- Першого січня ЗСУ завдали удару по розташуванню російських мобілізованих у тимчасово окупованій Макіївці. Генштаб ЗСУ у своєму зведенні від 2 січня підтвердив удар, але втрати росіян у людській силі не озвучив.
- 4 січня Міноборони росії визнало загибель 89 своїх військових у Макіївці.
- 8 січня Міноборони рф звітувало про нібито «відповідь» Україні за ліквідацію російських окупантів у Макіївці — удар по казармах ЗСУ в Краматорську. Росіяни стверджували, що вразили два гуртожитки, в одному з яких начебто було 700 бійців ЗСУ, а в іншому — 600.