США сформували надійний план допомоги Україні на 2023 рік
- Автор:
- Софія Телішевська
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Білий дім на 2023 рік має надійний план допомоги Україні у військовій, гуманітарній, економічній та енергетичній сферах.
Про це запевнив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван, коментуючи питання про нібито розбіжності між демократами та республіканцями щодо підтримки України.
За його словами, більшість американців підтримують Україну — на цю підтримку спираються і демократи, і республіканці, тож розмови про глибокі розбіжності з цього питання недоречні.
Салліван каже, що США мають надійний і підтверджений план допомоги Україні. Він нагадав, що Білий дім просив виділити на допомогу Україні у 2023 році $37 млрд, але Конгрес США збільшив цю суму до $45 млрд.
«Ми починаємо їх виділяти, і я не бачу жодних ознак того, щоб ці гроші зменшували або забирали. Отже, наша здатність надавати ресурси, щоб підтримати Україну, є підтвердженою і непохитною протягом усього 2023 року», — сказав Салліван.
- Сполучені Штати розглядають можливість постачання Україні бойових броньованих машин Stryker. Вони можуть увійти до нового пакета допомоги, про який оголосять вже наприкінці наступного тижня.