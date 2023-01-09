Конституційний суд Болгарії оцінює законність рішення парламенту про військову допомогу Україні
- Автор:
- Олег Панфілович
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Конституційний суд Болгарії почав оцінку рішення парламенту про надання військової та військово-технічної підтримки Україні.
Про це пише Vesti.
Справу відкрили за заявою 50 депутатів від партій «Відродження» та Болгарської соціалістичної партії, яких критикують за проросійську позицію. Вони вимагають визнати неконституційними рішення Народних зборів про надання військової та військово-технічних підтримки Україні від 3 листопада 2022 року та 9 грудня 2022 року.
Запит ґрунтується на тому, що рішення, за їхніми словами, «порушили принцип поділу влади» та є прямим втручанням законодавчої влади в повноваження виконавчої влади.
- На початку листопада парламент Болгарії проголосував за направлення Україні важкої зброї. Після рішення Болгарії Угорщина залишилася єдиним членом НАТО, який не схвалив поставки зброї Києву після початку повномасштабного неспровокованого вторгнення росії.
- 4 травня парламент Болгарії дозволив ремонтувати українську військову техніку на оборонних підприємствах, проте відмовився надати Україні озброєння та боєприпаси. За таке рішення проголосували 200 депутатів, зокрема з проросійської партії БСП.
- Попри це, наприкінці жовтня видання Euroactive повідомило, що Болгарія через посередників уже могла передати Україні зброї та боєприпасів майже на мільярд євро.