Конституційний суд Болгарії оцінює законність рішення парламенту про військову допомогу Україні

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Конституційний суд Болгарії почав оцінку рішення парламенту про надання військової та військово-технічної підтримки Україні.

Про це пише Vesti.

Справу відкрили за заявою 50 депутатів від партій «Відродження» та Болгарської соціалістичної партії, яких критикують за проросійську позицію. Вони вимагають визнати неконституційними рішення Народних зборів про надання військової та військово-технічних підтримки Україні від 3 листопада 2022 року та 9 грудня 2022 року.

Запит ґрунтується на тому, що рішення, за їхніми словами, «порушили принцип поділу влади» та є прямим втручанням законодавчої влади в повноваження виконавчої влади.